Биткоин подорожал более чем на 10%

Курс биткоина во время торговой сессии в субботу, 21 января, в 13.11 мск достиг отметки $23 199 (рост более чем на 10%), следует из данных Coindesk.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше $23 тыс. 19 августа прошлого года.

При этом к 13:29 стоимость биткоина упала, достигнув значения в $22 892 (+9,43%).

1 января курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с середины декабря 2022 года.

Ранее основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс говорил, что популярность криптовалют и NFT (невзаимозаменяемых токенов) обусловлена «теорией большого дурака».