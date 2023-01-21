Экономист Беляев назвал вклад наиболее простым инструментом для получения пассивного дохода

При наличии множества способов получения пассивного дохода вклад является наиболее простым инструментом. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Самый простой и надежный способ получить пассивный доход — это банковский вклад. Во-первых, он наиболее понятен, во-вторых, там вам ничего делать не надо, и, в-третьих, он защищен системой страхования вкладов через Агентство по страхованию вкладов. Оно гарантирует вам возвращение 1,4 миллиона рублей, даже если лицензия у банка отозвана», — отметил Беляев.

По его словам, при желании приумножить свои средства можно обратить внимание на ценные бумаги. Например, можно открыть индивидуального инвестиционный счет (ИИС) и совершать действия с помощью брокера. При этом в поиске брокерской компании надо быть осторожным и обращать внимание на слишком выгодные условия. То есть, если условия сильно отличаются от рынка, то за ними может стоять не очень добросовестный оператор.

Он добавил, что есть и другие инструменты получения пассивного дохода. Например, некоторые сдают квартиры или же хранят золото. При этом не стоит обращать внимание на финансовые пирамиды, а также не обращать внимания на рынок криптовалют, да и валют в целом, так как это активы с высоким уровнем риска.

21 ноября кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова рассказала, что для того, чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить.