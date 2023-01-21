Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист Беляев назвал вклад наиболее простым инструментом для получения пассивного дохода

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

При наличии множества способов получения пассивного дохода вклад является наиболее простым инструментом. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Самый простой и надежный способ получить пассивный доход — это банковский вклад. Во-первых, он наиболее понятен, во-вторых, там вам ничего делать не надо, и, в-третьих, он защищен системой страхования вкладов через Агентство по страхованию вкладов. Оно гарантирует вам возвращение 1,4 миллиона рублей, даже если лицензия у банка отозвана», — отметил Беляев.

По его словам, при желании приумножить свои средства можно обратить внимание на ценные бумаги. Например, можно открыть индивидуального инвестиционный счет (ИИС) и совершать действия с помощью брокера. При этом в поиске брокерской компании надо быть осторожным и обращать внимание на слишком выгодные условия. То есть, если условия сильно отличаются от рынка, то за ними может стоять не очень добросовестный оператор.

Он добавил, что есть и другие инструменты получения пассивного дохода. Например, некоторые сдают квартиры или же хранят золото. При этом не стоит обращать внимание на финансовые пирамиды, а также не обращать внимания на рынок криптовалют, да и валют в целом, так как это активы с высоким уровнем риска.

21 ноября кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова рассказала, что для того, чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть