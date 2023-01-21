Минфин США: Запад пересмотрит уровень потолка цен на нефть из России с учетом реалий рынка

Страны Запада собираются пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть в марте, основываясь на реалиях рынка в тот период. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

«При условии, что потолок цен продолжит выполнять двойную цель коалиции, заключающуюся в ограничении доходов России и стабилизации глобальных энергопоставок, заместители министров согласились произвести пересмотр уровня потолка цен на сырую нефть в марте», — отметили в публикации.

По данным ведомства, страны Запада в этом случае смогут учитывать развитие рынка после введения предельных цен на переработанные продукты нефти с 5 февраля.

17 января российский президент Владимир Путин сообщил, что в прошлом году уровень добычи нефти поднялся на 2% и составил 535 млн тонн, несмотря на санкции, введенные в отношении России странами Запада.

До этого экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что Европа в очередной раз наказывает себя различными запретами, ограничениями и потолками цен в отношении России. По его словам, перед введением определенных ограничений Европа создала у себя запас топлива. При этом для поиска новых поставщиков региону нужно время. И западные страны наказывают себя сами, так как покупают нефть у Индии, которая фактически является российской.