J.P.Morgan улучшил оценку экономики Великобритании в 2023 году до снижения на 0,1%

Экономика Великобритании снизится в 2023 года на 0,1%, а не на 0,3%. Таким образом аналитики американского инвестиционного банка J.P.Morgan улучшили прогноз рецессии для экономики Соединенного Королевства, написало агентство Reuters.

Ожидания улучшили из-за снижения цен на природный газ и предполагаемого отказа британского правительства от планов по повышению счетов за электроэнергию для домохозяйств в апреле.

Ранее 20 января заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что европейские страны могут избежать рецессии в 2023 году, так как экономический рост в Европе значительнее, чем ожидалось ранее.

На прошлой неделе аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предрекали рост валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны по итогам 2023 года на 0,6%. До этого в организации ожидали снижение темпов роста экономики региона на 0,1%.

Тогда же директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, согласно которому у США есть шанс избежать рецессии в 2023 году.