Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

J.P.Morgan улучшил оценку экономики Великобритании в 2023 году до снижения на 0,1%

close
100%
Reuters

Экономика Великобритании снизится в 2023 года на 0,1%, а не на 0,3%. Таким образом аналитики американского инвестиционного банка J.P.Morgan улучшили прогноз рецессии для экономики Соединенного Королевства, написало агентство Reuters.

Ожидания улучшили из-за снижения цен на природный газ и предполагаемого отказа британского правительства от планов по повышению счетов за электроэнергию для домохозяйств в апреле.

Ранее 20 января заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что европейские страны могут избежать рецессии в 2023 году, так как экономический рост в Европе значительнее, чем ожидалось ранее.

На прошлой неделе аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предрекали рост валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны по итогам 2023 года на 0,6%. До этого в организации ожидали снижение темпов роста экономики региона на 0,1%.

Тогда же директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, согласно которому у США есть шанс избежать рецессии в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть