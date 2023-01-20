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Шульгинов сообщил, что Россия может принять участие в проектах электроэнергетики Пакистана

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Faisal Mahmood/Reuters

Москва планирует предоставить Исламабаду свои предложения по проектам в сфере электроэнергетики в Пакистане. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Пакистана, написал ТАСС.

«По электрогенерации <...> у них есть много предложений, я разговаривал с министром электроэнергетики, и на самом деле предложений много об участии и в модернизации, и в строительстве гидроэлектростанций, тепловых станций. Поэтому мы договорились, что дадим наши предложения», — сказал Шульгинов.

Глава российского министерства энергетики отметил, для Исламабада наиболее перспективными являются проекты в ГЭС и ТЭС.

Ранее 20 января заместитель главы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в южноазиатскую республику.

Накануне Шульгинов заявил, что России может присоединиться к проекту газопровода ТАПИ («ТаджикистанАфганистан — Пакистан — Индия»). По словам министра, первоначально нужно решить несколько задач по безопасности участка данного газопровода, проходящего через Афганистан.

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