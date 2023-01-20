Базовая инфляция в Японии достигла 41-летнего максимума и составила 4% по итогам декабря

По итогам декабря 2022 года уровень инфляции в Японии достиг 41-летнего максимума. Базовый рост цен в азиатской стране за первый зимний месяц достиг 4%, сообщает The Wall Street Journal.

«Базовая инфляция потребительских цен в Японии достигла нового 41-летнего максимума в 4% в декабре, что усилило давление на Банк Японии с требованием прекратить десятилетнее смягчение денежно-кредитной политики», — говорится в материале.

С учетом рекордного роста инфляции в стране участники местного финансового рынка ожидают, что руководство японского валютного регулятора откажется от политики установления предела уровня доходности 10-летних государственных облигаций. При этом в декабря Центробанк повысил максимальную ставку до 0,5%, заключается в заметке.

16 декабря издание Shukan Gendai сообщило, что резкий рост биржевых цен на нефть в связи с обострением конфликта России и Украины спровоцировал рекордное увеличение инфляции в Японии. На этом фоне местные власти зимой могут ввести режим жесткой экономии энергоресурсов для населения.