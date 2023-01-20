Инвестор Сидоров спрогнозировал курс валют на следующую неделю

Курс рубля по отношению к доллару и евро, скорее всего, почти никак не поменяется на следующей неделе. Об этом RT заявил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«Во-первых, рубль будет поддерживаться сравнительно стабильными котировками нефти. Во-вторых, ЦБ по-прежнему намерен совершать продажу юаней для компенсации дефицита бюджета, что также будет стимулировать рост рубля относительно иностранных валют», — отметил Сидоров.

По его словам, еще одной причиной, по которой курс рубля будет стабильным, является скорое наступление налогового периода. В этом случае компании-экспортеры перечисляют налоги в бюджет.

Он добавил, что на следующей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 68-69 рублей, а евро на уровне 75-75,5 рублей.

19 января в «Обзоре рисков финансовых рынков» на сайте Центробанка (ЦБ) сообщалось, что главными причинами падения курса российского рубля по итогам декабря 2022 года стали ограниченные продажи валюты экспортерами и повышенный спрос со стороны населения. При этом сокращение продаж валюты 29 крупнейшими российскими компаниями-экспортерами было вызвано падением их выручки.