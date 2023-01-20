Риелторы заявили о рекордных объемах предложения дорогого жилья на рынке Подмосковья

Объем предложения дорогой загородной недвижимости на первичном рынке Подмосковья в январе вырос на рекордные 35%, до 260 лотов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Intermark Real Estate.

Объем предложения высокобюджетной загородной недвижимости на первичном рынке Подмосковья в январе составил 260 лотов, увеличившись на 35% за год. Рост произошел из-за высокой активности девелоперов: за год они начали продажи лотов в шести проектах — это рекорд за 15 лет. За их счет рынок пополнится 600 лотами, но все из них поступили в открытую продажу, что эквивалентно общему объему предложения за семь лет, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что девелоперы стали активнее выводить свои проекты на рынок из-за того, что продолжает расти спрос на жизнь за пределами города. Однако в 2022 году растущую динамику затормозила непростая геополитическая обстановка. За 2022 год на первичном рынке Подмосковья был продан 131 лот, что на 45% меньше показателей 2021 года.

Аналитики посчитали, что 29% из предложенного на первичном рынке являются готовыми домами, а 71% — участки с подрядом и без. При этом средняя цена коттеджа на премиальном направлении Подмосковья за год поднялась на 59%, до 157,9 млн рублей. Однако для реализации новых проектов в будущем нужна стабильная обстановка. В 2023 году на рынок выйдут лишь новые фазы уже готовых проектов, а новых же никто из застройщиков еще не анонсировал.

21 декабря РБК со ссылкой на статистические данные агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) писал, что жители Подмосковья и Нижегородской области отдают на ипотечные выплаты 60% заработной платы. При этом средний показатель по России составил 44,7% доходов.