В Кремле прокомментировали сокращение «Газпромом» транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросами сокращения объема поставок газа через Украину заведует «Газпром», так как речь идет о коммерческих поставках, а не о государственных.

«Это вопрос к компании», — ответил Песков на вопрос журналиста о причине снижения трафика газовых поставок «Газпрома» через Украину.

Он пояснил, что данная категория запросов относится к корпоративной информации, которой владеет руководство компании.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» рассказали о новом снижении объема транзита российского газа через Украину. 19 января он был уменьшен почти на 23%.

Это не первое снижение объема транзита российского топлива через территорию Украины. 4 января 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину фактически на 10%, до 37, 8 млн кубометров. 5 января было поставлено 3,76 млн кубов газа, днем позже – 35,5 млн.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».

Что происходит с транзитом российского газа через Украину — в материале «Газеты.Ru».