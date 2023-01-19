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Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей

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Пресс-служба Сбера

Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году.

По данным Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели почти 250 тыс. человек.

«Сбербанк выдает самые большие объемы ипотеки в стране, в том числе льготной. Так в прошлом году четверть миллиона наших клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в 1 трлн рублей. А с этого года государство сделало условия по ряду таких программ еще более привлекательными. «Господдержка» продлена до 1 июля 2024 года, а «Семейная ипотека» теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Абсолютным лидером стала программа «Господдержка»: за год жители оформили 151 тыс. кредитов на общую сумму 571 млрд рублей. Минимальная ставка в Сбере — от 7,3% для строительства жилого дома и от 7,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

«Семейную ипотеку» взяли 77 тыс. семей на общую сумму 350 млрд рублей. Ставка в Сбере — от 5,3% для строительства жилого дома и от 5,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

По «Дальневосточной ипотеке» Сбер выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд рублей. Ставка — от 1,5% для строительства жилого дома и от 1,7% для приобретения квартир и жилых домов.

Также банк выдал 2,4 тыс. кредитов на сумму 19 млрд рублей по программе «Ипотека для IT». Ставка в Сбере — 5% для строительства жилого дома и от 4,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

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