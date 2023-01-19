Глава МИД Швейцарии допустил использование активов РФ для восстановления Украины

Глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна не исключает использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, но сейчас для такого решения нет необходимой правовой основы. Об этом он заявил в интервью Швейцарскому радио и телевидению.

«Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе. Но нужно действовать в правовых рамках. На сегодняшний день в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что такой вопрос стоит перед властями почти всех европейских стран и многих других государств. Найденные решения не должны противоречить Всеобщей декларацией прав человека, так как право собственности — неотъемлемое право каждого, считает Кассис.

Ранее стало известно, что Швейцария разблокирует активы россиян, задержанных по делу об отмывании денег. Речь идет о разбирательстве, связанном с так называемым делом Магнитского — дело Hermitage Capital касается украденных в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд руб.