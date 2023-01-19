«Газпром»: подтвержденный Украиной объем поставок газа в Европу снизился на 23%

В «Газроме» заявили, что подтвержденный Украиной объем поставок российского газа в Европу 19 января снизился на 23%, сообщил журналистам представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

По его словам, объем поставок составил 25,1 млн кубометров.

18 января объем поставок составил 32,6 млн кубометров.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» рассказали о новом снижении объема транзита российского газа через Украину. 17 января он был уменьшен почти на 8% — на 7,9%.

Это не первое снижение объема транзита российского топлива через территорию Украины. 4 января 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину фактически на 10%, до 37, 8 млн кубометров. 5 января было поставлено 3,76 млн кубов газа, днем позже – 35,5 млн.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».