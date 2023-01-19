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Роскачество признало 8% сметаны на российском рынке фальсификатом

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Depositphotos

8% сметаны 20-процентной жирности из 87 торговых марок этого продукта, которые за 2022 год проанализировали специалисты Роскачества, оказались поддельными. Информацию об этом пресс-служба российской системы опубликовала на своем сайте.

«Несмотря на отсутствие случаев массовой фальсификации сметаны, 8% продукции (7 из 87 торговых марок) содержали фитостерины, что свидетельствует о наличии растительных жиров. То есть такая продукция является фальсификатом и называться сметаной не может», — отмечается в сообщении.

Стоит воздержаться от покупки этого товара под название «Аннушкина ферма», «Вятская», «Новая деревня», «Отборная», «Пятигорская», Vita.

В Роскачестве добавили, что в продукции «Вятская», «Пятигорская», Vita, кроме всего прочего, не нашли присутствие молочного жира. Вместо него производители добавляют в продукт некую пасту с заменителем.

Во второй половине августа газета «Коммерсантъ» сообщала, что ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) направила главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с просьбой разобраться с ситуацией роста контрафактных рыбных консервов в рознице.

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