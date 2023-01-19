Стоимость одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ упала с 17,2 тыс. рублей до 2,8 тыс.

Упаковка препарата «Ролнавир» российской компании «Промомед» с действующим веществом ралтегравир, предназначенного для лечения ВИЧ/СПИДа, обошлась Московскому тендерному департаменту в 2,8 тыс. руб. написало издание РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.

В то же время цена упаковки оригинального препарата «Исентресс» голландской компании MSD составляет 17,2 тыс. руб., а средняя закупочная цена за нее по итогам 2022 года составила 9,7 тыс. руб.

Столичный тендерный департамент выиграла компания «Биопрепарат». Этот дистрибьютор снизил максимальную объявленную цену контракта в пять раз — с 70,7 млн до 14,1 млн руб. и закупил 4,9 тыс. упаковок препарата.

В первой половине декабря в Министерстве здравоохранения России заявили, что информация, по которой РФ находится в пятерке стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, не соответствует действительности.

В середине ноября издание РБК сообщило, что почти 30 московских и подмосковных аптек продают препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании Novo Nordisk по цене в 2-3 раза превышающей предельную зарегистрированную стоимость.