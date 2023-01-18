Федеральная таможенная служба назвала Китай главным торговым партнером России

Главным торговым партнерами России по итогам 2022 года стал Китай. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 28%. Второй страной по объему торговли стала Турция. С Анкарой товарооборот вырос на 84%. Третьи — Нидерланды, с показателем в -0,1%. В топ-5 вошла Германия (-23%) и Белоруссия (+10%).

По мнению директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, в 2023 году в пятерку лидеров может попасть Казахстан, обогнав Белоруссию по объемам торговли с Россией.

На фоне введения в России параллельного импорта в мире произошли изменения в цепочках поставок товаров. В результате этого, как отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, значимым партнером России по части налаживания новых маршрутов стала Турция.

На прошлой неделе пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам прошедших 12 месяцев вырос на 29,3% в годовом выражении. В денежном выражении этот показатель достиг рекордной отметки в $190,27 млрд.