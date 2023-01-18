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Федеральная таможенная служба назвала Китай главным торговым партнером России

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Thomas Peter/Reuters

Главным торговым партнерами России по итогам 2022 года стал Китай. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 28%. Второй страной по объему торговли стала Турция. С Анкарой товарооборот вырос на 84%. Третьи — Нидерланды, с показателем в -0,1%. В топ-5 вошла Германия (-23%) и Белоруссия (+10%).

По мнению директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, в 2023 году в пятерку лидеров может попасть Казахстан, обогнав Белоруссию по объемам торговли с Россией.

На фоне введения в России параллельного импорта в мире произошли изменения в цепочках поставок товаров. В результате этого, как отметила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, значимым партнером России по части налаживания новых маршрутов стала Турция.

На прошлой неделе пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что объем товарооборота между Россией и Китаем по итогам прошедших 12 месяцев вырос на 29,3% в годовом выражении. В денежном выражении этот показатель достиг рекордной отметки в $190,27 млрд.

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