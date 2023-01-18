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Юрист назвала условие для получения выплаты на больничном в размере заработной платы

Юрист Краснянская: 100% от зарплаты на больничном выплатят при стаже от восьми лет

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Pixabay

Руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в разговоре с агентством «Прайм» назвала условия для получения выплаты на больничном в размере заработной платы.

Она отметила, что 100% среднего заработка возможно, если страховой стаж составляет от восьми лет. При этом сумма не превысит 83,2 тыс. руб. в месяц.

При страховом стаже от пяти до восьми лет можно рассчитывать на выплату 80% среднего заработка, но не более 66,6 тыс. руб. в месяц. Страховой стаж до пяти лет — 60% среднего заработка, но не выше 49,9 тыс. руб. месяц, напомнила Краснянская.

Когда больничный берется по уходу за ребенком младше семи лет, то родитель получает выплату в размере 100% от заработка, добавила юрист.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что маткапитал и декретные вырастут с 1 февраля.

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