Греция более чем в два раза увеличила импорт товаров из России на фоне санкций Евросоюза

Греция в 2,25 раза увеличила закупки товаров из России в период с января по ноябрь 2022 года после введения санкций со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщается на сайте греческой статистической службы Elstat.

«В период с января по ноябрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 8,465 миллиарда евро, увеличившись на 125,3% по сравнению с периодом с января по ноябрь 2021 года, когда он составил 3,757 миллиарда евро», — отметили в публикации.

Стоимость поставок товаров из Греции в Россию за указанный период составила €148,1 млн, что на 18,8% меньше показателей 2021 года. Тогда было поставлено товаров на €182,4 млн. При этом сальдо торгового баланса между двумя странами оказалось в дефиците на €8,317 млрд.

В середине октября на сайте Elstat сообщалось, что в августе 2022 года объем импорта из России в Грецию составил €1 207 млн. Этот показатель увеличился на 137,3% по сравнению с данными за январь – август 2021-го. При этом значительную часть закупок Греции составили российские сырьевые продукты, включая газ, нефть и продукты их переработки.