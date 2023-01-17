Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Греция более чем в два раза увеличила импорт товаров из России на фоне санкций Евросоюза

close
100%
Depositphotos

Греция в 2,25 раза увеличила закупки товаров из России в период с января по ноябрь 2022 года после введения санкций со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщается на сайте греческой статистической службы Elstat.

«В период с января по ноябрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 8,465 миллиарда евро, увеличившись на 125,3% по сравнению с периодом с января по ноябрь 2021 года, когда он составил 3,757 миллиарда евро», — отметили в публикации.

Стоимость поставок товаров из Греции в Россию за указанный период составила €148,1 млн, что на 18,8% меньше показателей 2021 года. Тогда было поставлено товаров на €182,4 млн. При этом сальдо торгового баланса между двумя странами оказалось в дефиците на €8,317 млрд.

В середине октября на сайте Elstat сообщалось, что в августе 2022 года объем импорта из России в Грецию составил €1 207 млн. Этот показатель увеличился на 137,3% по сравнению с данными за январь – август 2021-го. При этом значительную часть закупок Греции составили российские сырьевые продукты, включая газ, нефть и продукты их переработки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть