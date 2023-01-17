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ОПЕК увеличила прогноз добычи жидких углеводородов в России до 11 млн баррелей в сутки в 2022 году

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Reuters

ОПЕК увеличила оценку добычи жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России по итогам 2022 года на 68 тыс. баррелей в сутки, до 11 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в докладе организации.

«Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и составит в среднем 11 миллионов баррелей в сутки. Этот прогноз пересмотрен на 68 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем», — отметили в публикации.

По данным ОПЕК, в 2023 году прогнозируется снижение производства жидких углеводородов в России на 850 тыс. баррелей в сутки, до 10,2 млн баррелей в сутки. При этом оценка по году не изменилась по сравнению с предыдущим прогнозом.

В организации указали, что прогнозы по добыче в России достаточно неопределенные и на них влияют разные факторы.

Ранее во вторник российский президент Владимир Путин сообщил, что в прошлом году уровень добычи нефти поднялся на 2% и составил 535 млн тонн, несмотря на рестрикции, введенные в отношении России странами Запада.

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