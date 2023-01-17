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В Центробанке запустят инструмент, который предоставляет банкам юани за рубли с 19 января

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Банк России запускает новый инструмент, согласно которому банкам могут предоставляться юани за рубли. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 19 января Центробанк запустит «новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой». Срок сделки — один день: расчеты по первой части будут проходить в дату ее заключения, по второй — на следующий рабочий день, отметили в публикации.

В ЦБ указали, что в условиях избавления от евро и доллара экономики России, на фоне множества санкций многие банки оказались отрезаны от систем в евро и долларах. Поэтому использование юаня постепенно стало заменять валюты из недружественных стран.

В докладе добавили, что сделки будут проходить на Мосбирже в режиме безадресных сделок по рабочим дням.

13 января на сайте Центробанка сообщалось, что начинаются закупки китайских юаней в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться на Мосбирже. Торги будут идти в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра».

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