ОПЕК сохранила прогноз по спросу на нефть в мире на уровне 2,2 млн баррелей в сутки в 2023 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) оставила на прежнем уровне свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

В публикации отметили, что спрос на нефть в мире по итогам прошлого года вырос на 2,5 млн баррелей в сутки, до 99,6 млн баррелей в сутки. Однако в этом году ОПЕК ожидает улучшения ситуации в Китае на фоне отмены анитковидных мер. При этом в других странах экономические показатели немного уменьшатся, отчего прогнозы про спросу на нефть в первом квартале 2023 года составляют 1,7 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК указали, что спрос на нефть в странах ОЭСР поднимется на 0,3 млн баррелей в сутки, до 46,52 млн баррелей в сутки. При этом прогнозы по спросу на нефть в мире могут быть достаточно неопределенными, так как на него влияет множество факторов.

Ранее во вторник генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что рано утверждать, повлияли западные санкции на поставки российской нефти или нет. Генсек ОПЕК назвал Россию крупным игроком на энергетических рынках, производство которой заменить нелегко.