Путин разрешил крупным предприятиям в ряде сфер не учитывать голоса иностранных акционеров

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли получат право не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» юрисдикций. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Мера вводится до конца 2023 года и она позволит не учитывать голоса во время принятия корпоративных решений.

Указ № 16 «О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ» начинает действовать со вторника, 17 января.

Из указа следует, что временные правила будут действовать для предприятий, которые, кроме принадлежности к упомянутым выше отраслям, одновременно соответствуют еще ряду условий.

В результате голоса «недружественных» совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца нынешнего года учитываться при определении кворума.

Ранее Путин заявил о росте добычи нефти в 2022 году, несмотря на антироссийские санкции.