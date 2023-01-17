Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в €3 млрд

Европейская комиссия (ЕК) от имени Европейского союза перечислила Украине первый транш в размере €3 млрд из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год на общую сумму до €18 млрд. Об этом говорится в официальном релизе на сайте ЕК.

«Комиссия сегодня выделила первый взнос в размере €3 млрд из «Макрофинансовой помощи плюс» на сумму до €18 млрд для Украины», — указано в сообщении.

13 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявляла, что первый транш программы макрофинансовой помощи ЕС Украине суммарным объемом €18 млрд на 2023 год будет получен страной в январе. Вместе с тем она указала, что данная программа макрофинансовой помощи является крупнейшей, которую Евросоюз предоставил стране-партнеру.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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