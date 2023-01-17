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Политика

Военная операция ВС РФ на Украине. День 328-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации ВС РФ на Украине — 328-й день

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Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм

Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм

Виктор Антонюк/РИА Новости
Ночью на востоке Украины объявляли воздушную тревогу. ВСУ обстреляли из ракетных систем залпового огня Харцызск в ДНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с инспекцией штаб восточной группировки российских войск в зоне СВО. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:07

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил порталу Trouw, что «единственный способ для Украины завершить конфликт с Россией – это выиграть его на поле боя».

«Абсолютно ясно, что, несмотря ни на что, единственный способ действительно разрешить этот конфликт – это выиграть его на поле боя. Поэтому Украине нужно больше оружия, мы должны смотреть правде в глаза. Если мы ограничим наши усилия, все, что мы сделали до этого времени, будет сведено на нет», — заявил представитель королевства.

Он напомнил, что конфликт на Украине привел к «энергетическому кризису, ускоренному изменению климата и эрозии демократии». «Я твердо верю, что, объединив наши усилия, мы можем играть важную роль в решении сегодняшних вызовов», — отметил Хукстра.

9:00

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник:

«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов».

По словам собеседника агентства, «российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США».

8:41

❗️Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители, сообщает газета «Коммерсантъ».

Поставки ингредиентов из Евросоюза остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство замедляет нехватка сырья.

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Depositphotos
8:32

В Донецке спасатели извлекли тела двух женщин из-под завалов рухнувшего в результате обстрела ВСУ торгового центра.

8:22

Передача Украине танков Challenger 2 на время сделает ослабит британские Королевские сухопутные силы, считает начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс. Он подчеркнул, что это решение создаст «брешь» в запасах армии и затруднит для Лондона исполнение обязательств перед НАТО.

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Британский танк Challenger 2

Cpl Russ Nolan RLC/MOD
8:10

Ночью воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области, передает ТАСС. Потом тревогу отменили.

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Global Look Press
8:05

ВСУ обстреляли из РСЗО город Харцызск в ДНР — ТАСС

8:02

Пресс-служба Минобороны РФ сообщает:

◾️ Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции;

◾️ Глава МО РФ заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке;

◾️ Во время инспекции группировки «Восток» Шойгу обратил внимание на организацию обеспечения войск, задействованных в спецоперации;

◾️ Министр поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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