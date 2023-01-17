Военная операция ВС РФ на Украине. День 328-й

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил порталу Trouw, что «единственный способ для Украины завершить конфликт с Россией – это выиграть его на поле боя».
«Абсолютно ясно, что, несмотря ни на что, единственный способ действительно разрешить этот конфликт – это выиграть его на поле боя. Поэтому Украине нужно больше оружия, мы должны смотреть правде в глаза. Если мы ограничим наши усилия, все, что мы сделали до этого времени, будет сведено на нет», — заявил представитель королевства.
Он напомнил, что конфликт на Украине привел к «энергетическому кризису, ускоренному изменению климата и эрозии демократии». «Я твердо верю, что, объединив наши усилия, мы можем играть важную роль в решении сегодняшних вызовов», — отметил Хукстра.
РИА Новости со ссылкой на неназванный источник:
«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов».
По словам собеседника агентства, «российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США».
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Передача Украине танков Challenger 2 на время сделает ослабит британские Королевские сухопутные силы, считает начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс. Он подчеркнул, что это решение создаст «брешь» в запасах армии и затруднит для Лондона исполнение обязательств перед НАТО.
Британский танк Challenger 2Cpl Russ Nolan RLC/MOD
Ночью воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области, передает ТАСС. Потом тревогу отменили.
Пресс-служба Минобороны РФ сообщает:
◾️ Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции;
◾️ Глава МО РФ заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке;
◾️ Во время инспекции группировки «Восток» Шойгу обратил внимание на организацию обеспечения войск, задействованных в спецоперации;
◾️ Министр поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды.