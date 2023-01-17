Военная операция ВС РФ на Украине. День 328-й

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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил порталу Trouw, что «единственный способ для Украины завершить конфликт с Россией – это выиграть его на поле боя».

«Абсолютно ясно, что, несмотря ни на что, единственный способ действительно разрешить этот конфликт – это выиграть его на поле боя. Поэтому Украине нужно больше оружия, мы должны смотреть правде в глаза. Если мы ограничим наши усилия, все, что мы сделали до этого времени, будет сведено на нет», — заявил представитель королевства.

Он напомнил, что конфликт на Украине привел к «энергетическому кризису, ускоренному изменению климата и эрозии демократии». «Я твердо верю, что, объединив наши усилия, мы можем играть важную роль в решении сегодняшних вызовов», — отметил Хукстра.