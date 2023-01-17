Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС прибегнет к защитным мерам ради безопасности своего рынка

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Европейский союз планирует активно прибегать к защитным мерам, в частности к антидемпинговым расследованиям, чтобы уберечь свой рынок от иностранных конкурентов, в первую очередь от Китая, передает ТАСС.

По ее словам, Китай в значительной мере субсидирует свою промышленность и ограничивает доступ на свой рынок компаниям из Европы. В связи с этим ЕС обратится ко всем своим инструментам «для борьбы с нечестными практиками, включая иностранные государственные субсидии».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз без колебаний будет открывать новые расследования, если посчитает, что эти субсидии подрывают европейские закупки или рынки.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в ЕК рассчитывают на то, что санкции Евросоюза «погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия».

16 января в швейцарском Давосе официально открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума. ВЭФ будет проходить до 20 января. Девиз форума в 2023 году: «Сотрудничество в условиях раздробленного мира».