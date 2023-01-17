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Yle: дефицит древесины из России может спровоцировать вырубку лесов в самой Финляндии

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Ilya Naymushin/Reuters

В Финляндии могут начать вырубать собственные леса из-за резко возросшего спроса на древесину на фоне отсутствия поставок из России. Об этом сообщает Yle.

2023 год может стать очень активным для торговли древесиной в финской Лапландии. Речь идет о том, что потребность в промышленной древесине в Финляндии на очень высоком уровне. Причинами являются прекращение импорта российской древесины, инвестиции, увеличивающие использование древесины и спрос на энергетическую древесину, отметили в публикации.

В статье добавили, что в 2022 году в лесах Лапландии было закуплено 1,4 млн кубометров древесины, что на 100 тыс. кубов меньше, чем в 2021-м. Однако в этом году особое внимание будет уделяться воспроизводству молодых лесов и соответствующим вложениям.

По словам регионального менеджера Конфедерации производителей сельскохозяйственной и лесной продукции Аннакайсы Хейкконен, владельцы леса должны обратить внимание на качество лесоводства и проводить определенные мероприятия. При этом вырубка должна идти по рекомендациям, чтобы не сильно прореживать лес.

В июле прошлого года газета Le Figaro писала, что европейские страны стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и Украины. Мебельной промышленности, в частности французской, сейчас не хватает ламелей для кроватей. Они делались из древесины, привезенной с Украины, отметили в публикации.

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