Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что миру грозят новые торговые войны

close
100%
Arnd Wiegmann/Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что международное сообщество с высокой вероятностью окажется в условиях новых торговых войн. Об этом сообщает Bloomberg.

Хабек считает, что по мере того, как на фоне нестабильности в мире все больше и больше стран уделяют внимание только себе и своей экономике, риск торговых войн растет. Некоторые страны, по его мнению, встали на путь «изоляции или конфронтации», а КНР ведет «агрессивную» экономическую политику. Если страны Европы или Северной Америки встанут на тот же путь, мировые проблемы станут нерешаемыми, считает министр.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 16 по 20 января, не будет российских бизнесменов. По данным агентства, на форуме также не будет ни одного китайского предпринимателя. При этом в 2023 году на мероприятие зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. Наибольшее количество бизнесменов (33) приедут из США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть