Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что миру грозят новые торговые войны

Министр экономики Германии Роберт Хабек на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что международное сообщество с высокой вероятностью окажется в условиях новых торговых войн. Об этом сообщает Bloomberg.

Хабек считает, что по мере того, как на фоне нестабильности в мире все больше и больше стран уделяют внимание только себе и своей экономике, риск торговых войн растет. Некоторые страны, по его мнению, встали на путь «изоляции или конфронтации», а КНР ведет «агрессивную» экономическую политику. Если страны Европы или Северной Америки встанут на тот же путь, мировые проблемы станут нерешаемыми, считает министр.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 16 по 20 января, не будет российских бизнесменов. По данным агентства, на форуме также не будет ни одного китайского предпринимателя. При этом в 2023 году на мероприятие зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. Наибольшее количество бизнесменов (33) приедут из США.