Экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях

В энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети» рассказали, что экстренные отключения света продолжаются третий день в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом говорится на сайте компании.

«В регионе происходят экстренные отключения света», — говорится в публикации.

Экстренные отключения света в этих областях продолжаются с 15 января.

Ранее украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме страны усилилась нехватка мощности и в пяти областях вводятся аварийные отключения света.

До этого генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что страна испытывает «огромный» дефицит генерации в энергосистеме после ракетной атаки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.