Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экстренные отключения света продолжаются в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях

close
100%
Andrew Kravchenko/AP

В энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети» рассказали, что экстренные отключения света продолжаются третий день в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом говорится на сайте компании.

«В регионе происходят экстренные отключения света», — говорится в публикации.

Экстренные отключения света в этих областях продолжаются с 15 января.

Ранее украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме страны усилилась нехватка мощности и в пяти областях вводятся аварийные отключения света.

До этого генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что страна испытывает «огромный» дефицит генерации в энергосистеме после ракетной атаки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть