Власти Киргизии ввели временный запрет на вывоз наличных долларов из страны

В Киргизии введен временный запрет на вывоз наличных долларов из страны. Такое решение приняло правительство республики, передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Киргизии. Запрет будет действовать до тех пор, пока правительство республики его не отменит.

Согласно нововведению, нерезиденты и иностранные граждане могут вывозить из Киргизии не более $5 тыс. наличных. В то же время для резидентов и граждан Киргизии действует лимит вдвое выше. Они могут вывезти из республики не более $10 тыс.

«При вывозе гражданами республики или ее резидентами более $10 тыс. взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит» – цитирует ТАСС пресс-службу правительства Киргизии.

Пограничная служба и Государственная таможенная служба Киргизии будут принимать необходимые меры, которые направлены на пресечение вывоза из страны наличной иностранной валюты. Соответствующее поручение им дало правительство республики.

В декабре 2022 года Национальный банк Кыргызской республики сообщил, что она столкнулась с дефицитом долларов. Главными причинами нехватки ведущей мировой резервной валюты в стране стали трудности с логистикой и рыночные спекуляции, уточнил финансовый регулятор Киргизии. Для борьбы с нехваткой долларов НБК принял ряд антикризисных мер. Среди них — запрет на вывоз наличных долларов США за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями (МФО). В то же время местные банки уже занялись поставками американской валюты, однако у этой практики есть и негативные последствия.