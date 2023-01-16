Reuters: Европа рекордно нарастила закупки российского дизельного топлива перед эмбарго

Европейские трейдеры нацелились на увеличение закупок российского дизельного топлива накануне вступления в силу эмбарго не него. В январе 2023 года импорт составил 770 тыс. баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Vortexa. Как отмечается в статье, это рекорд с марта 2022 года.

Аналогично европейские компании начинали готовиться к нефтяному эмбарго. Оно действует с 5 декабря прошлого года. Но в случае с дизельным топливом, проблема может оказаться для Евросоюза сложнее, пишет Reuters. На фоне эмбарго может возникнуть нехватка предложения дизеля на мировом рынке.

Как говорится в материале, Евросоюз считает, что помочь в ее решении могут поставки топлива из Китая и Индии. Часть топлива из Поднебесной может быть при этом произведена из российской нефти. Китай увеличил квоту на вывоз дизеля в рамках первой эмиссии в 2023 году. Рост составил практически 50% по сравнению с показателем годом ранее. Марк Уильямс из Wood Mackenzie сказал агентству, что поствки топлива из Китая на мировой рынок могут достичь 400-600 тыс. баррелей в сутки. Индия также увеличивает поставки, следует из статьи.

Ранее Россия на протяжении многих лет была основным поставщиком дизеля в Европу.

«При реализации вышеуказанного сценария нефтегазовые доходы РФ могут дополнительно снизиться. Тем не менее российские власти ожидают, что через какое-то время проблема решится», — пишет Reuters.

5 февраля 2023 года Евросоюз практически в полном объеме прекратит импорт российского дизеля, перевозимого морским путем. Однако регион по-прежнему остается зависимым от поставок данного вида топлива из России, сообщало ранее агентство Bloomberg.

По данным компании Vortexa Ltd., по итогам 24 дней ноября Европейский союз и Великобритания получили почти половину импорта дизельного топлива из России. Уровень зависимости резко подскочил в октябре — таким образом западные страны стремятся запастись топливом в преддверии вступления новых санкций против России.