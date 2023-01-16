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Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов в Центральную Европу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, в этой сфере важно тесно сотрудничать с Болгарией, в частности, необходимо серьезное развитие инфраструктуры, строительство новых трубопроводов и интерконнекторов.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что страна работает над диверсификацией поставок газа, тем не менее в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится.

Он отметил, что газ из России составляет 85% потребления в Венгрии, а нефть — 65%, и что такие цифры не меняются «за сутки». Рассматриваются несколько новых путей поставок газа взамен российскому: увеличение мощности СПГ-терминала в Крке в Хорватии, добыча на румынском газовом месторождении Neptun, а также ввоз азербайджанского газа.

Все три варианта, отметил секретарь, требуют серьезных денежных вложений и инфраструктурных доработок, поэтому пока заменить российский газ не представляется возможным.

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