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«Метриум»: на рынке апартаментов Москвы наблюдается избыток предложения на фоне низкого спроса

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Depositphotos

На московском рынке апартаментов в настоящее время наблюдается избыток предложения в связи с высокой активностью строительных работ в данном сегменте, а также низким спросом со стороны потенциальных покупателей. Слова управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки приводит «Российская газета».

«В столичном регионе объем предложения в 2022 году вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Прежде всего это обусловлено запуском проектов, реализацию которых девелоперы отложили на время пандемии <....> В 2023 году темпы запуска апарт-проектов сократятся, потому что предложение сейчас существенно превышает спрос и существует угроза «затоваривания», — заявила Коркка.

На фоне данных факторов большинство застройщиков переводят апартаменты в квартиры при наличии возможности смены вида разрешенного использования земельного участка, пояснила она.

При этом схожая динамика наблюдается в настоящее время и в другом крупном российском городе — в Санкт-Петербурге. 14 января на сайте консалтинговой компании NF Group сообщили, что спрос на элитное жилье в новых домах Санкт-Петербурга упал на 40% по итогам 2022 года.

За прошедшие 12 месяцев на первичном рынке в данном сегменте было реализовано более 280 квартир и апартаментов общей площадью 32 тыс. кв. м. Этот показатель оказался на 34% меньше числа сделок в 2021 году и на 40% меньше суммарной площади проданных лотов.

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