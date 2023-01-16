Аналитик Колобанов допустил падение объемов экспорта «Газпрома» на 30% по итогам 2023 года

В 2023 году объемы экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья могут упасть на 30% в сравнении с показателями за 2022 год. Объемы поставок трубопроводного топлива «Газпрома» рискуют снизиться до 70 млрд кубометров, приводит слова заместителя директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова РИА Новости.

«Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров. И это при условии сохранения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки действующих мощностей «Турецкого потока», — заявил Колобанов.

По его словам, на суммарное падение объемов поставок «Газпрома» повлияют несколько ключевых факторов. Среди них — ограниченные мощности действующей инфраструктуры и международные санкции.

«Рассчитывать на восстановление в этом году «Северного потока» или на запуск одной из веток «Северного потока — 2» не стоит, прежде всего, по политическим причинам», — заключил Колобанов.

15 января газета «Известия» со ссылкой на декабрьский доклад Минэкономразвития о состоянии энергосбережения сообщила, что добыча и переработка нефти, газа и металлов в России подорожала и стала более затратным занятием. Отчасти это произошло из-за истощения запасов наиболее продуктивных месторождений, еще одним фактором выступили международные санкции.