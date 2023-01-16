«Ъ»: автомобильные грузоперевозки в России выросли по итогам 2022 года, несмотря на весенний обвал

Количество автомобильных перевозок на российском рынке выросло по итогам прошедшего года, несмотря на весеннее падение. За прошедшие 12 месяцев количество заявок на внутренние перевозки увеличилось на 7%, динамика усилилась ближе к концу года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные биржи грузоперевозок ATI.SU и других отраслевых участников.

«По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2022 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло на 7%. После спада весной с августа наметился рост, ускорившийся к концу года: в ноябре количество заявок выросло на 28%, в декабре — на 22%», — говорится в материале.

По итогам прошлого года также увеличились и средние ставки на автомобильные перевозки. За прошедшие 12 месяцев они выросли на 3%, а за второе полугодие продемонстрировали рост на 29,7%, уточняется в статье.

«Традиционно лидирующие по количеству заявок на доставку грузов в Россию Белоруссия и Казахстан заметно подросли — на 34% и 109% соответственно по итогам года. Еще более впечатляющую динамику показали Азербайджан (рост на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%)», — заключается в заметке.

По итогам прошедшего года рост на российском рынке продемонстрировали не только автомобильные перевозки. 11 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные РЖД сообщила, что железнодорожные перевозки контейнеров в России поднялись на 0,3% за прошедшие 12 месяцев. За это время во всех видах сообщения было отправлено 6,52 млн TEU.