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«Ъ»: автомобильные грузоперевозки в России выросли по итогам 2022 года, несмотря на весенний обвал

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Количество автомобильных перевозок на российском рынке выросло по итогам прошедшего года, несмотря на весеннее падение. За прошедшие 12 месяцев количество заявок на внутренние перевозки увеличилось на 7%, динамика усилилась ближе к концу года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные биржи грузоперевозок ATI.SU и других отраслевых участников.

«По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2022 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло на 7%. После спада весной с августа наметился рост, ускорившийся к концу года: в ноябре количество заявок выросло на 28%, в декабре — на 22%», — говорится в материале.

По итогам прошлого года также увеличились и средние ставки на автомобильные перевозки. За прошедшие 12 месяцев они выросли на 3%, а за второе полугодие продемонстрировали рост на 29,7%, уточняется в статье.

«Традиционно лидирующие по количеству заявок на доставку грузов в Россию Белоруссия и Казахстан заметно подросли — на 34% и 109% соответственно по итогам года. Еще более впечатляющую динамику показали Азербайджан (рост на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%)», — заключается в заметке.

По итогам прошедшего года рост на российском рынке продемонстрировали не только автомобильные перевозки. 11 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные РЖД сообщила, что железнодорожные перевозки контейнеров в России поднялись на 0,3% за прошедшие 12 месяцев. За это время во всех видах сообщения было отправлено 6,52 млн TEU.

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