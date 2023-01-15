Еврокомиссар по энергетике заявила, что промышленность выдержит нынешние цены на газ

Европейская промышленность должна выдержать нынешние цены на газ, которые снизились до уровня января 2022 года. Такое мнение высказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на энергетической конференции в Абу-Даби, написало агентство «Интерфакс».

По ее словам, стоимость топлива снизилась до €62 за Мвт ч (около $700 за тыс. кубометров). «Думаю, с этим уровнем цен наша промышленность сможет выжить», — сказала Симсон.

Как рассказала еврокомиссар по энергетике, в результате сокращения зависимости от российского газа Евросоюз (ЕС) в 2022 году нарастил объем поставок топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ) с 81 млрд куб. м в 2021 году до 134 млрд куб. м. В основном закупки производили у США. Также ЕС увеличил импорт из Норвегии, Великобритании, Азербайджана.

Симсон также напомнила о подписании соглашений об экспорте газа с Египтом и Израилем.

В первой половине ноября министр энергетики Израиля сообщил, что Иерусалим сможет значительно увеличить поставки газа в Европу лишь через несколько лет.

В конце сентября министр нефти Египта Тарик аль-Мулла заявил, Каир планирует продать за границу природный газ на сумму от $8,5 млрд до $10 млрд в текущем 2022 — 2023 финансовом году.

На этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что Афины давно ведут разведку месторождений углеводородов и могут помочь Европе стать независимой от российского природного газа.