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Еврокомиссар по энергетике заявила, что промышленность выдержит нынешние цены на газ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская промышленность должна выдержать нынешние цены на газ, которые снизились до уровня января 2022 года. Такое мнение высказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на энергетической конференции в Абу-Даби, написало агентство «Интерфакс».

По ее словам, стоимость топлива снизилась до €62 за Мвт ч (около $700 за тыс. кубометров). «Думаю, с этим уровнем цен наша промышленность сможет выжить», — сказала Симсон.

Как рассказала еврокомиссар по энергетике, в результате сокращения зависимости от российского газа Евросоюз (ЕС) в 2022 году нарастил объем поставок топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ) с 81 млрд куб. м в 2021 году до 134 млрд куб. м. В основном закупки производили у США. Также ЕС увеличил импорт из Норвегии, Великобритании, Азербайджана.

Симсон также напомнила о подписании соглашений об экспорте газа с Египтом и Израилем.

В первой половине ноября министр энергетики Израиля сообщил, что Иерусалим сможет значительно увеличить поставки газа в Европу лишь через несколько лет.

В конце сентября министр нефти Египта Тарик аль-Мулла заявил, Каир планирует продать за границу природный газ на сумму от $8,5 млрд до $10 млрд в текущем 2022 — 2023 финансовом году.

На этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что Афины давно ведут разведку месторождений углеводородов и могут помочь Европе стать независимой от российского природного газа.

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