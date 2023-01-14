Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представитель Эрдогана: Турция предлагала США и ЕС рассмотреть поставки газа в Европу из Ирана

close
100%
Strait Talk/YouTube

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара предлагала Соединенным Штатам и Евросоюзу при запуске газового хаба на турецкой территории рассмотреть возможность прокачки газа из Ирана в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что будет возможность включить в поставки газа в ЕС из Ирака и Туркмении через Трансанатолийский газопровод.

По словам Калына, он предлагал своим европейским и американским коллегам, что в дальнейшем в поставки можно будет включить газ из Ирана. «Я знаю, что это может звучать слишком радикально, но почему бы и нет. Ситуация меняется, а энергия остается востребована», — рассказал представитель президента Турции.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в ведомстве планируют провести международный газовый саммит в феврале.

Министр подчеркнул, что на газовый саммит, запланированный на февраль, уже приглашен министр экономики Северной Македонии. Он также добавил, что газовая инфраструктура Турции становится доступной для других стран региона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть