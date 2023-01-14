Представитель Эрдогана: Турция предлагала США и ЕС рассмотреть поставки газа в Европу из Ирана

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара предлагала Соединенным Штатам и Евросоюзу при запуске газового хаба на турецкой территории рассмотреть возможность прокачки газа из Ирана в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что будет возможность включить в поставки газа в ЕС из Ирака и Туркмении через Трансанатолийский газопровод.

По словам Калына, он предлагал своим европейским и американским коллегам, что в дальнейшем в поставки можно будет включить газ из Ирана. «Я знаю, что это может звучать слишком радикально, но почему бы и нет. Ситуация меняется, а энергия остается востребована», — рассказал представитель президента Турции.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в ведомстве планируют провести международный газовый саммит в феврале.

Министр подчеркнул, что на газовый саммит, запланированный на февраль, уже приглашен министр экономики Северной Македонии. Он также добавил, что газовая инфраструктура Турции становится доступной для других стран региона.