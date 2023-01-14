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Правительство утвердило цены новых самолетов для «Аэрофлота»

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Правительство России утвердило минимальную стоимость новых самолетов Superjet из запчастей российского производства для авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что на новые самолеты из российских комплектующих потребуется по меньшей мере 2,256 млрд руб. ($33 млн), на лайнер МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд руб. ($46 млн). Соответствующие данные прописаны в инвестиционном проекте льготного лизинга российских воздушных судов, который 11 января утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Известно, что в рамках проекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» («дочка» «Ростеха») приобретет 63 самолета (34 — Superjet New, 18 — МС-21-310, 11 — Ту-214) и передаст группе «Аэрофлот» с декабря 2023 года по январь 2026-го.

Общая стоимость самолетов достигнет 175,4 млрд руб.

Ранее эксперт рассказал, сколько самолетов МС-21 нужно для отказа от Boeing и Airbus.

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