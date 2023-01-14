Гендиректор НСПК заявил, что сложности с чипами для банковских карт в России решены

В России разрешилась проблема с нехваткой чипов для банковских карт. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

«Дефицит чипов, который возник в период пандемии по всему миру, не мог не отразиться на банковской сфере. На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена», — отметил Комлев.

По его словам, российские производители в прошлом году смогли поставить серьезный объем готовых карт. При этом определенные сложности могут появиться в плане роста цены и логистики. Речь идет о том, что зарубежные производители, в первую очередь, ориентированы на азиатских партнеров. Кроме того, себестоимость карт для банков серьезно выросла за год. Поэтому сложившаяся ситуация отражается в том, насколько экономически выгодны или нет определенные банковские карточные продукты.

Нехватка чипов для банковских карт образовалась весной 2022 года. Ряд европейских компаний ушли с российского рынка и прекратили любое сотрудничество. На фоне этого многократно вырос спрос на отечественную карту платежной системы «Мир».

В середине ноября бывшая российская дочерняя консалтинговая компания McKinsey «Яков и партнеры» в своем исследовании сообщила, что на развитие российской микроэлектроники в ближайшие 17 лет потребуется 700 — 800 млрд руб. В частности, 400 — 500 млрд руб. понадобятся для расширения производства оборудования для создания кремниевых пластин (основа для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины).