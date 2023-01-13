Голландский СПГ-терминал в порту Эмсхавен не сможет поставлять газ до 30 января

Из-за технических проблем у поставщика энергии — немецкого концерна RWE — голландский СПГ-терминал EemsEnergyTerminal в морском порту Эмсхавене не сможет поставлять газ до 30 января. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителей терминала.

По словам собеседников издания, поставку топлива поставят на паузу с 13 по 30 января. График могут изменить, все будет зависеть от хода ремонта.

Терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Эмсхавене мощностью 8 млрд кубометров газа в год открыли в 2022 году для сокращения зависимости от российского природного газа.

Еще один СПГ-терминал располагается в Роттердаме. Он рассчитан на прием до 16 млрд кубометров газа. Его мощность планируют повысить на 4 млрд кубометров к 2025 году.

Ранее 13 января пресс-служба французской нефтегазовой компании Total Energies сообщила о введении в эксплуатацию терминал для приема СПГ на территории немецкой общины Лубмин. Мощность нового терминала составляет 5 млрд куб. м газа в год.