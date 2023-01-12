Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Enagas: импорт газа из России в Испанию увеличился в 2022 году почти на 50%

close
100%
Matthias Rietschel/AP

Испания увеличила импорт газа из России с января по декабрь 2022 года на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

Согласно данным компании, импорт газа из России увеличился с 37 027 гигаватт-часов в 2021 году до 53 859 гигаватт-часов в 2022 году.

Россию опередили три крупных экспортера газа в Испанию: 28,8% от общего объема газа поступило из США, 23,8% — из Алжира и 13,9% из Нигерии. За период с января по декабрь 2022 года импорт природного газа Испанией достиг 446 550 ГВт.ч.

В настоящее время Испания позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, спровоцированный сокращением поставок российского газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступили более 20 стран.

Ранее сообщалось, что с января по июль прошлого года Испания нарастила закупки российского газа на 15%. Тогда Россия для Испании стала четвертым поставщиком топлива после Алжира, США и Нигерии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть