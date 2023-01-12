Enagas: импорт газа из России в Испанию увеличился в 2022 году почти на 50%

Испания увеличила импорт газа из России с января по декабрь 2022 года на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

Согласно данным компании, импорт газа из России увеличился с 37 027 гигаватт-часов в 2021 году до 53 859 гигаватт-часов в 2022 году.

Россию опередили три крупных экспортера газа в Испанию: 28,8% от общего объема газа поступило из США, 23,8% — из Алжира и 13,9% из Нигерии. За период с января по декабрь 2022 года импорт природного газа Испанией достиг 446 550 ГВт.ч.

В настоящее время Испания позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, спровоцированный сокращением поставок российского газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступили более 20 стран.

Ранее сообщалось, что с января по июль прошлого года Испания нарастила закупки российского газа на 15%. Тогда Россия для Испании стала четвертым поставщиком топлива после Алжира, США и Нигерии.