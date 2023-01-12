В Goldman Sachs допустили рост стоимости Brent до $110 после отмены ограничений в Китае

Цена барреля эталонной североморской нефти марки Brent может вырасти до $110 к третьему кварталу (июль — сентябрь) 2023 года в случае полной отмены коронавирусных ограничений со сторон Китая и других азиатских стран. Такое мнение высказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

«Что простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если вы включите их все обратно, спрос на нефть резко возрастет», — пояснил он.

По мнению аналитика хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Яна Стюарта, цены на сырье не задержались на отметке в $130 за баррель лишь из-за падения спроса со стороны Китая.

В британском финансовом конгломерате Barclays ждут роста котировок нефти Brent на ровне $106 за баррель в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2023 года, что выше на 30% относительно нынешнего уровня.

Накануне цены на нефть Brent падали на 0,8%, до $79,49 за баррель. 12 января баррель эталонной марки сырья торгуется за $83,73.

Ранее на этой неделе российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дисконт на российскую нефть относительно цен на мировом рынке вырос в январе в основном из-за подорожания фрахта.