«Ъ»: эксперты предупредили о риске снижения потребления рыбы в России в ближайшие годы

В ближайшие годы уровень потребления рыбы россиянами будет сокращаться в связи с экономическими трудностями. Этот показатель снизится на 5-7%, сильнее всего упадет спрос на лососевые, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заявление экспертов Национального рейтингового агентства (НРА).

«В ближайшие годы на фоне сложностей в экономике потребление рыбы в России может сократиться на 5-7% на человека в год, а в структуре спроса вероятно снижение доли лососевых. Для сравнения, в 2021 году потребление рыбы по Росстату снизилось на 2%, до 21,7 кг на человека в год», — говорится в материале.

Одной из ключевых причин вероятного снижения спроса россиян на рыбу станет рост цен. Так, средняя цена лосося в 2022 году выросла на 25% год к году. А в апреле 2022 года стоимость такой рыбы впервые в истории превысила отметку 1 тыс. рублей за кг, уточняется в статье.

28 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщила, что по итогам 2022 года рыбопромышленные предприятия в России рискуют столкнуться со снижением выручки на 16% по сравнению с показателями за 2021-й — до 195,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом издержек и снижением объемов добычи лососевых.