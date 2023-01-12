В Минэнерго ждут новых денег от старых ТЭС

«Сообщество потребителей энергии», в которое входят промышленные потребители, обратилось в Минэнерго с просьбой сократить гарантированные платежи теплоэлектростанциям, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о платежах за энергомощность в рамках проектов модернизации старых ТЭС.

По мнению союза, этого можно добиться за счет роста их доходов от продажи электроэнергии на бирже. В союзе отметили, что ТЭС смогут получать до 15% суточного дохода от продажи электроэнергии таким способом.

В Минэнерго отказались комментировать поступившее предложение. В самих ТЭС его не поддержали. По мнению руководителей теплоэлектростанций, это будет ущемлять конкуренцию и приведет к росту стоимости объектов. Как результат – эффективность работы ТЭС значительно уменьшится.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», российские энергокомпании решили отсрочить модернизацию семи проектов ТЭС на сумму 37,5 млрд руб. на полгода-год из-за проблем с поставками оборудования. Речь об объектах «Интер РАО», «Газпром энергохолдинга», «Татэнерго» и «Татнефти». При этом энергетики не будут платить штрафы, то есть правительство в рамках мер поддержи разрешило задерживать стройки.