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В Литве заявили о выделении ЕС республике более €10 млн на прием украинских беженцев

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Gleb Garanich/Reuters

Министерство социальной защиты и труда Литвы заявило о выделении Евросоюзом республике более €10 млн на программы приема украинских беженцев. Об этом ТАСС.

«На реализацию проектов, связанных с приемом и интеграцией прибывших с Украины беженцев, Евросоюзом отпущено финансирование в размере €10,1 млн», — сказано в сообщении.

Ведомство также отметило, европейское финансирование позволит укрепить возможности госструктур Литвы по регистрации беженцев, оформлению и выдаче им необходимых документов.

Согласно информации департамента статистики Литвы, с февраля республика приняла с Украины около 72,5 тыс. беженцев. Однако в последнее время центр регистрации в течение недели принимает лишь около 20 человек.

Ранее президент Ассоциации самоуправлений республики Миндаугас Синкявичюс заявлял, что Литва практически исчерпала возможности для приема и размещения новых беженцев с Украины, имеющиеся свободные помещения не подходят для этого.

В конце октября Еврокомиссия выделила €100 млн на дальнейшую поддержку семи стран — членов Евросоюза, принимающих большое количество беженцев с Украины. Согласно коммюнике ЕК, государства — члены ЕС могут использовать эти средства, чтобы продолжать оказывать беженцам экстренную помощь, в том числе предоставлять им питание, транспорт и временное жилье.

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