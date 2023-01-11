Премьер Бельгии обвинил США в агрессивном использовании закона о снижении инфляции

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обвинил американское руководство в агрессивном использовании закона о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщает Financial Times.

По словам Де Кроо, Соединенные Штаты «весьма агрессивно используют IRA для привлечения инвестиций». Он считает, что США переманивают к себе европейские фирмы, обещая поддержку в рамках закона о снижении инфляции. Как полагает бельгийский премьер, в США хорошо понимают, какой эффект это окажет на Европу. Он предложил ответные субсидии с европейской стороны в качестве ответной меры на этот «несправедливый» закон.

Ранее сообщалось, что крупные фармакологические компании Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi и другие планируют в начале января 2023 года повысить цены более чем на 350 уникальных лекарственных средств на внутреннем рынке США. Основной причиной подобных планов стало принятие администрацией президента США Джо Байдена Закона о снижении инфляции (IRA).