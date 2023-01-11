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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП еврозоны до 0% в 2023 году

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Объем валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны по итогам текущего года не будет расти. В то же время ВВП США по итогам текущего года вырастет на 0,5%, а темпы увеличения экономики Китая составят 4,3%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на положения январского доклада аналитиков Всемирного банка (ВБ).

«Прогноз для еврозоны также снижен — на 1,9 процентного пункта, до 0%, для Китая — на 0,9 процентного пункта, до 4,3%. В США ожидается падение темпов роста до 0,5% в 2023 году, что на 1,9 процентного пункта ниже предыдущих прогнозов и является самым низким показателем с 1970 года за исключением периодов официальной рецессии», — говорится в материале.

В общей сложности ВБ пересмотрел в сторону понижения прогнозы для 95% развитых и 70% развивающихся стран. При этом исключением не стала и Россия, уточняется в заметке.

10 января аналитики Всемирного банка (ВБ) ухудшили свой прогноз состоянию экономики России. Согласно новому предположению, ВВП страны по итогам текущего года сократится на 3,3%, а в следующем вырастет на 1,6%.

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