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Bloomberg: Европа сможет избежать дефицита газа благодаря Китаю

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Global Look Press

Европа не только избежала дефицита газа в 2022 году благодаря Китаю, но и сможет пройти 2023 год без особых сложностей, так как спрос со стороны КНР на топливо не дойдет до рекордного уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

Европа избежит дефицита газа в 2023 году благодаря Китаю, так как страна резко и беспорядочно сняла коронавирусные ограничения. Из-за этого спрос на топливо не сможет восстановиться до рекордного уровня 2021 года, так как сохраняется риск возвращения к жестким ограничениям на фоне очередного роста заболеваемости, отметили в публикации.

По данным агентства, экономика Китая будет постепенно восстанавливаться, но для промышленности страны есть определенные альтернативы поставкам СПГ в виде трубопроводного газа.

Авторы статьи посчитали, что спрос на СПГ в этом году будет расти еще большими темпами. При этом ситуация может резко измениться, если начнется резкое похолодание в Европе или в Азии. Однако рост спроса со стороны Китая на данный момент достаточно ограничен.

6 января глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедал заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году.

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