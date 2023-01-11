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Аналитики Уолл-стрит заявили о возможном подорожании нефти до $100 за баррель в ближайшее время

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Hasan Jamali/AP

Цены на нефть могут вырасти до 100 за баррель в ближайшие несколько месяцев, что может поставить под угрозу достаточно слабую мировую экономику. Об этом заявили аналитики ведущих банков Уолл-стрит, передает Public News Time.

«В последние несколько месяцев цены сохранялись на уровне около $80 за баррель — это высоко по историческим меркам. Однако вскоре ситуация изменится: в ближайшие месяцы цены могут подскочить выше $100 за баррель, что вновь поставит под угрозу слабую мировую экономику», — отметили в публикации.

При этом текущая ситуация на рынке стала немного спокойнее, по сравнению с прошлым годом, когда происходили постоянные изменения цен на нефть. При этом в 2023 году нельзя расслабляться, так как ситуация может поменяться в любой момент.

10 января ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщил, что в 2023 году баррель североморской нефти Brent будет стоить $83,1 за баррель, хотя до этого предполагалось, что стоимость сырья в текущем году будет на уровне $92,36.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что при «крошечном круге покупателей» российская нефть марки Urals продается в настоящее время в два раза дешевле североморской марки Brent — по $38 за баррель. Этот уровень значительно ниже «потолка», установленного Евросоюзом (ЕС) на отметке $60.

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