Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго Казахстана: республика планирует направить в январе в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Руководитель министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика намерена поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас первая партия 20 тыс. тонн, предполагается до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, — мы можем [поставить]. Потребность, конечно, выше в Германии», — рассказал Акчулаков.

Ранее Министр энергетики Казахстана заявил, что нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2023 году останется основным маршрутом экспорта казахстанской нефти.

По его словам, нефтепровод не находится под санкциями, запрета на транзит нефти по нему нет.

Он также выразил надежду, что ситуация с неприменением санкций к КТК сохранится и в следующем году.

21 декабря казахстанская национальная энергетическая компания «Каймунагаз» заявила о том, что в ближайшее время должна состояться пробная поставка ее нефти в немецкий город Шведт. Таким образом, компания собирается заместить в Германии российское топливо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть