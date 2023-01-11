Минэнерго Казахстана: республика планирует направить в январе в ФРГ первые 20 тыс. тонн нефти

Руководитель министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика намерена поставить в Германию в январе первые 20 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас первая партия 20 тыс. тонн, предполагается до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, — мы можем [поставить]. Потребность, конечно, выше в Германии», — рассказал Акчулаков.

Ранее Министр энергетики Казахстана заявил, что нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2023 году останется основным маршрутом экспорта казахстанской нефти.

По его словам, нефтепровод не находится под санкциями, запрета на транзит нефти по нему нет.

Он также выразил надежду, что ситуация с неприменением санкций к КТК сохранится и в следующем году.

21 декабря казахстанская национальная энергетическая компания «Каймунагаз» заявила о том, что в ближайшее время должна состояться пробная поставка ее нефти в немецкий город Шведт. Таким образом, компания собирается заместить в Германии российское топливо.