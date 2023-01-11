Россияне составили половину от числа туристов в Монголии за прошедший год

В 2022 году Монголию посетили 300 тыс. туристов, половина из них — россияне. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство «Монцамэ» и Министерство окружающей среды и туризма страны.

Всего в Монголии в прошлом году побывали 290,4 тыс. туристов, из них граждан РФ — 145 тыс. Доход туристического сектора составил в 2022 году — $350 млн.

В допандемийный 2019-й страну посетили 577 тыс. туристов, большинство из Китая — 168 тыс.

В 2020-м и 2021-м страну суммарно посетили менее 90 тыс. иностранцев.

Для россиян действует 30-дневный безвизовый режим в Монголии. Долететь из Москвы в Улан-Батор можно с пересадкой через Стамбул. Из города Иркутск, который находится около границы с Монголией, в Улан-Батор можно добраться поездом, самолетом или по автомобиле.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приказал правительству восстановить древнюю столицу Монгольской империи — город Каракорум. Он напомнил, что около 800 лет назад Чингисхан приказал основать Каракорум в долине реки Орхон, которая была историческим и культурным центром страны, где находилось первое государство кочевников, «город-дракон» гуннов и руины города Хара-Балгас, центра Уйгурского каганата.