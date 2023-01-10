Президент Азербайджана Алиев заявил о рекордном темпе роста ВВП страны до почти $80 млрд в 2022 году

По итогам 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана вырос рекордными темпами до почти $80 млрд (134 млрд манатов). При этом размер внешнеторгового оборота страны к концу прошлого года превысил $50 млрд, приводит слова президента республики Ильхама Алиева ТАСС.

«По последним уточненным данным, внутренний валовой продукт Азербайджана достиг 134 млрд манатов, что равно почти $80 млрд. Внешнеторговый оборот страны превысил $50 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $25 млрд», — заявил Алиев.

По его словам, суммарный размер внешнего долга республики по итогам прошедших 12 месяцев оказался на уровне менее $7 млрд, сократившись за прошлый год 17% до 9,5% ВВП. В результате положительных показателей Азербайджан стал «экономически независимой страной».

«Мы экономически независимы, и если сейчас захотим, то вновь можем начать привлекать кредиты международных финансовых структур, по существу, уже начали. Потому что проекты, реализуемые и со Всемирным банком, и с Европейским банком реконструкции и развития, уже, можно сказать, завершаются», — заключил Алиев.

5 января на сайте главы Азербайджана Ильхама Алиева опубликовали информацию, согласно которой минимальный размер оплаты труда в республике с 2023 года поднялся на 15% — до 345 манатов (14 276 рублей). До этого размер минимальной заработной платы в Азербайджане составлял 300 манатов, или 12 414 руб.